В ПВР после пожара в пятиэтажке под Красноярском разместили 50 человек

Пункт развернули в лицее №5, сообщил глава Сосновоборска Алексей Кудрявцев

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Пункт временного размещения развернут в лицее №5 в Сосновоборске в Красноярском крае для жильцов пятиэтажного дома, где в ночь на субботу произошел крупный пожар. Об этом ТАСС сообщил глава Сосновоборска Алексей Кудрявцев.

"Сейчас проводится расселение нуждающихся в пункте временного размещения в лицее №5. Где гражданам организовано: горячее питание, спальные койко-места, а также доведение информации по дальнейшим действиям. На 09:00 (05:00 мск) часов в ПВР зарегистрировано 50 человек, из них с дальнейшим проживанием 4 человека - 3 взрослых и 1 ребенок", - рассказал мэр.

По словам Кудрявцева, сейчас проводится оценка условий пригодности к дальнейшему проживанию и возможности восстановления услуг энерго- и теплоснабжения дома. Жители также могут в это же время взять необходимые личные вещи и документы.

По предварительной версии ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в городе Сосновоборске загорелась квартира, огонь быстро распространился на кровлю. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров. В результате возгорания один человек погиб и пятеро пострадало. Пожар в настоящее время ликвидирован.