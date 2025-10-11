В городе Чжаотун на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,8

Очаг залегал на глубине 10 км на территории уезда Лудянь

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали в КНР землетрясение магнитудой 4,8 в городе Чжаотун (провинция Юньнань). Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Как уточняется в распространенном уведомлении, эпицентр находился на территории уезда Лудянь. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях в Чжаотуне, где проживает более 4,8 млн человек, не поступало.