Глава округа: ВСУ нанесли более 15 ударов по администрации Васильевки с 2022 года

Наталья Романиченко отметила, что ей продолжают поступать угрозы из Украины

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с весны 2022 года нанесли не менее 15 ударов по зданию администрации Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава расположенного на линии боевого соприкосновения района Наталья Романиченко.

"Попыток покушений [на меня] - шесть, наверное, хотя дальше, если честно, уже даже не считаю. Я когда шла на эту должность, я понимала все риски, уже сбилась со счета. Прилеты по администрации - более 15 раз", - сказала она.

По словам Романиченко, с того момента, как она возглавила Васильевский район в апреле 2022 года, ей продолжают поступать угрозы из Украины. "Конечно, угроз много поступало и родным, и близким. Писали самые нелестные слова - и убьем, и порвем, и так далее, но я была к этому готова", - рассказала она.