В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры

На объекте произошел пожар

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Нежинском районе Черниговской области Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Вячеслав Чаус.

По его словам, на объекте произошел пожар.

В ночь на 11 октября в части региона объявлялась воздушная тревога.

Накануне в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что в области действуют отключения света.