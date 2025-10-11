В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
Редакция сайта ТАСС
06:22
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Нежинском районе Черниговской области Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Вячеслав Чаус.
По его словам, на объекте произошел пожар.
В ночь на 11 октября в части региона объявлялась воздушная тревога.
Накануне в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что в области действуют отключения света.