В Приангарье три человека погибли в автомобиле, отравившись угарным газом

Тела мужчин нашли в машине в поселке Магистральный

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Тела трех мужчин обнаружены в автомобиле на территории поселка в Иркутской области. По предварительной версии, они отравились угарным газом, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, отравились угарным газом. Три человека", - сказал собеседник агентства.

Тела были обнаружены в автомобиле в поселке Магистральный в Казачинско-Ленском районе области.