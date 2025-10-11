В Рыльском районе Курской области два человека пострадали от дрона ВСУ

Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

КУРСК, 11 октября. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на трассе Рыльск - Дурово в Курской области, в результате чего пострадала семейная пара. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск - Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в Курской областной больнице, наши врачи оказывают необходимую помощь. Ее супруг получил незначительные травмы, будет наблюдаться амбулаторно", - сообщил глава региона.

Хинштейн призвал жителей воздержаться от поездок в приграничье.