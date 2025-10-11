Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

ВСУ за семь дней нанесли почти 700 ударов по Алешкинскому округу на Херсонщине

Пострадали два человека
Редакция сайта ТАСС
12:36
© Официальный Telegram-канал главы Алешкинского муниципального округа Херсонской области Руслана Хоменко

ГЕНИЧЕСК, 11 октября. /ТАСС/. ВСУ с 3 по 9 октября осуществили 691 атаку по Алешкинскому муниципальному округу. Обстрелы осуществлялись беспилотниками, ствольной артиллерией и минометами, в результате пострадали два человека, написал в своем Telegram-канале глава Алешкинского муниципального округа Херсонской области Руслан Хоменко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Террористический киевский режим произвел 691 атаку на Алешкинский округ за неделю. Наши связные и сотрудники администрации из всех населенных пунктов округа насчитали 337 ударов ствольной и минометной артиллерией по Алешкам, а также 354 прилета дронов по Алешкам, Великим Копаням, Раденску, Брилевке, Новой Маячке, Тарасовке, Виноградово, Подо-Калиновке с 3 по 9 октября включительно", - говорится в сообщении.

Повреждены три жилых дома, нефункционирующее здание кафе, гражданский автомобиль, хозпостройки, удары были нанесены по АЗС, по территории лесхоза и промзоне, повреждена дорога вблизи из зданий территориального отдела администрации округа. Большинство ударов наносилось по вышкам связи. В Подо-Калиновке наблюдаются перебои с интернетом и сотовой сетью.

Двое взрослых мужчин сильно пострадали при ударах вражеских дронов в Раденске и Челбурде. Хоменко отметил, что совершено покушение на жизнь семьи одного из сотрудников территориальных отделов администрации Алешкинского округа. Во время ночного обстрела в доме находились двое детей. Семья эвакуирована. 

УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область