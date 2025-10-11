ВСУ за семь дней нанесли почти 700 ударов по Алешкинскому округу на Херсонщине

Пострадали два человека

ГЕНИЧЕСК, 11 октября. /ТАСС/. ВСУ с 3 по 9 октября осуществили 691 атаку по Алешкинскому муниципальному округу. Обстрелы осуществлялись беспилотниками, ствольной артиллерией и минометами, в результате пострадали два человека, написал в своем Telegram-канале глава Алешкинского муниципального округа Херсонской области Руслан Хоменко.

"Террористический киевский режим произвел 691 атаку на Алешкинский округ за неделю. Наши связные и сотрудники администрации из всех населенных пунктов округа насчитали 337 ударов ствольной и минометной артиллерией по Алешкам, а также 354 прилета дронов по Алешкам, Великим Копаням, Раденску, Брилевке, Новой Маячке, Тарасовке, Виноградово, Подо-Калиновке с 3 по 9 октября включительно", - говорится в сообщении.

Повреждены три жилых дома, нефункционирующее здание кафе, гражданский автомобиль, хозпостройки, удары были нанесены по АЗС, по территории лесхоза и промзоне, повреждена дорога вблизи из зданий территориального отдела администрации округа. Большинство ударов наносилось по вышкам связи. В Подо-Калиновке наблюдаются перебои с интернетом и сотовой сетью.

Двое взрослых мужчин сильно пострадали при ударах вражеских дронов в Раденске и Челбурде. Хоменко отметил, что совершено покушение на жизнь семьи одного из сотрудников территориальных отделов администрации Алешкинского округа. Во время ночного обстрела в доме находились двое детей. Семья эвакуирована.