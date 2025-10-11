В Сосновоборске поврежденный пожаром дом пока остается обесточенным

Идет просыхание магистральных линий электроснабжения и распределительных этажных щитов, сообщил мэр города Алексей Кудрявцев

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Пятиэтажный дом в Сосновоборске Красноярского края, поврежденный крупным пожаром, в настоящее время остается без электроснабжения. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кудрявцев.

Ранее губернатор края Котюков сообщил, что огонь уничтожил кровлю здания на площади около 2 тыс. кв. м. В городе развернут пункт временного размещения, но часть жителей вернулась в свои квартиры. Сейчас в доме восстанавливают горячее и холодное водоснабжение. Предварительное обследование показало, что дом пригоден для дальнейшего проживания, бетонные перекрытия от огня не пострадали.

"По информации от управляющей компании, дом №11 на улице 9-й Пятилетки, пострадавший от пожара, пока остается обесточенным. В данный момент, идет просыхание магистральных линий электроснабжения и распределительных этажных щитов", - сообщил он, добавив, что электрики в течение дня обследовали состояние электрооборудования в доме и будут отслеживать ситуацию ночью.

По предварительной версии ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в Сосновоборске загорелась квартира, огонь быстро распространился на кровлю. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. В результате пожара один человек погиб и пятеро пострадало.