В Иркутской области на Байкале столкнулись два судна

Погибли три человека

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Два судна столкнулись на Байкале в Иркутской области, в результате три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По данным следствия, сегодня на озере Байкал в районе поселка Листвянка произошло столкновение двух судов. По предварительным данным, на борту маломерного судна находились пять человек. В результате столкновения один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован, трое скончались. Одному пострадавшему оказывается помощь на месте", - говорится в сообщении.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, произошло столкновение скоростного катера "Важный" и судна "Ярославец". По информации регионального главка МЧС, на борту второго судна находились девять человек, из них никто не пострадал.

Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспортам, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).