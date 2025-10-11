В Горловке ВСУ ударили по гражданскому автобусу

Мэр города Иван Приходько опубликовал фото поврежденного автобуса с выбитыми стеклами и следами крови как в внутри транспорта, как и снаружи

ДОНЕЦК, 11 октября. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автобусу в Горловке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Иван Приходько.

"Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район)", - написал он, опубликовав фото поврежденного автобуса с выбитыми стеклами и следами крови как в внутри транспорта, как и снаружи. Данные о пострадавших не приводятся.

От удара ВСУ по центру Горловки также повреждены гражданские автомобили.

Всего, по данным мэра, в результате атаки украинской армии на город ранены четыре мирных жителя. Один из них - медик. "Тяжелейшее ранение получил хирург второй больницы. Травматическая ампутация руки и ноги. Человек все десять лет не отходил от операционного стола", - написал Приходько, пожелав здоровья и сил пострадавшему.