Замглавы логистической компании "Логопер" Александра Исуринса отправили в СИЗО

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу первого заместителя гендиректора компании "Логопер" Александра Исуринса, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сказано в карточке суда, с которой ознакомился ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исуринса А., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказано в карточке суда.

Экс-президент Fesco Александр Исуринс с февраля 2025 года является первым заместителем главы компании "Логопер" бывшего топ-менеджера РЖД Александра Кахидзе. "Логопер" - одна из крупнейших компаний в области контейнерной логистики.