Главу района Ленинградской области задержали по подозрению в крупной взятке

Речь идет о главе Лужского муниципального района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Главу Лужского района Ленинградской области задержали по подозрению во взятке в размере 1 млн рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следствием установлено, что фигурант получил взятку за покровительство при заключении контрактов с администрацией Лужского муниципального района в августе 2024 года.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

На посредника во взяточничестве завели дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Были проведены обыски по местам проживания подозреваемых и в администрации. Ведутся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.