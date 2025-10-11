Пострадавший при столкновении судна и катера в Приангарье находится в тяжелом состоянии

Те, кто был на борту корабля, не пострадали

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Состояние пострадавшего при столкновении судна и катера в районе поселка Листвянка в Иркутской области оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в Max.

"Трагедия на воде. Три человека погибли, один пострадал в столкновении скоростного катера и корабля на акватории Ангары. Информация по еще одному возможному пострадавшему сейчас уточняется. Все произошло вечером в районе поселка Листвянка. Предварительно, погибли и получили травмы только пассажиры небольшого катера. Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в Иркутскую областную клиническую больницу. У тех, кто был на борту корабля, обошлось без травм", - сообщил губернатор.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, в реанимации находится владелец катера. На борту находились не туристы, а родственники и друзья судовладельца.

По данным регионального главка МЧС, при столкновении погибли три человека и один пострадал, еще одного ищут спасатели. В то же время Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России ранее сообщало, что, по предварительной информации, погибли три человека и двое пострадали, один из пострадавших был госпитализирован, другому оказывалась помощь на месте.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, произошло столкновение скоростного катера "Важный" и судна "Ярославец". Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).