В Теннесси спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе

Шериф округа Хамфрис Крис рассказал, что на месте происшествия работают более 300 сотрудников экстренных служб

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Спасатели в ходе поисков пропавших без вести в результате взрыва на предприятии по производству взрывчатых веществ, расположенном в штате Теннесси, не обнаружили выживших. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

"На месте происшествия работают более 300 сотрудников [экстренных служб]. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря", - сказал он на пресс-конференции. Ее транслировали американские телеканалы.

Взрыв произошел на заводе Accurate Energetic Systems 10 октября утром. Местные власти ранее сообщали, что несколько человек погибли, еще как минимум 18 числились пропавшими без вести. Точное число жертв пока не называется, причины произошедшего устанавливаются.

Компания Accurate Energetic Systems специализируется на производстве различных взрывчатых веществ для Пентагона и промышленных рынков.