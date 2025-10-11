Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила вражеские ракеты

При падении осколков загорелся мусор

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Вражеские ракеты сбиты над Белгородом и Белгородским районом, информация о пострадавших пока не поступает, сообщает оперштаб региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор, пожар ликвидируют. Все оперативные службы работают на местах. "После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии", - отметили в оперштабе.