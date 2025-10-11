Гендиректора "Зенит-групп" Владимира Федотова арестовали по делу о взятке

По версии следствия, он перевел 1 млн рублей за покровительство главы администрации Лужского района

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Суд в Петербурге арестовал до 9 декабря 2025 года гендиректора "Зенит-групп" Владимира Федотова по делу о взятке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Федотова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, он перевел 1 млн рублей за покровительство главы администрации Лужского района Юрия Намлиева.

Часть взятки в размере 244 692,80 рубля были переведены со счета ИП на банковский счет компании "Технополис" за покупку мебели для помещения, которое находилось в фактическом пользовании Намлиева, 404 441 рубль был переведен на банковский счет компании "Престиж-дизайн" за дизайн-проект здания. Также часть взятки в размере 350 866 были выведены в наличный оборот и в последующем переданы лично Намлиеву.