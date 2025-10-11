Главу Лужского района Ленинградской области арестовали

Юрия Намлиева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Суд арестовал до 9 декабря 2025 года главу Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Намлиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

В отношении главы администрации Лужского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Следствием установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, в августе 2024 года получил через посредника взятку в размере 1 млн рублей, за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.