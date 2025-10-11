Sky: отбывавшего наказание за педофилию солиста группы Lostprophets убили

Полиция графства Западный Йоркшир подтвердила смерть мужчины в результате нападения

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Вокалист британской рок-группы Lostprophets Иэн Уоткинс, приговоренный к 29 годам тюремного заключения за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, был убит в тюрьме Уэйкфилд. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Согласно его источникам, на 48-летнего музыканта было совершено нападение с ножом со стороны другого заключенного. Полиция графства Западный Йоркшир подтвердила смерть мужчины в результате нападения.

Уоткинс в 2013 году был приговорен к 29 годам тюремного заключения после того, как признал свою вину в 13 преступлениях сексуального характера, включая домогательства к несовершеннолетним, попытку изнасилования ребенка младше 13 лет, хранение и изготовление детской порнографии. В 2023 году в тюрьме Уэйкфилд на него было совершено нападение с применением холодного оружия. По информации газеты The Daily Mirror, тогда музыкант был взят в заложники тремя другими заключенными из-за долга за наркотики в размере £900 и отпущен после вмешательства сотрудников пенитенциарного учреждения в ситуацию.

Группа Lostprophets была основана Уоткинсом и гитаристом Ли Гейзом в 1997 году. За время своего существования коллектив выпустил пять студийных альбомов, которые были проданы в количестве около 3,5 млн копий по всему миру. Два трека группы - Last Train Home и Rooftops - попадали в топ-10 британских чартов. Lostprophets шесть раз становилась лауреатом премии популярного рок-журнала Kerrang!, в том числе дважды в номинации "Лучшая британская группа". Коллектив распался в 2013 году после задержания Уоткинса.