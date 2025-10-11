ВСУ нанесли удар по автодороге в Макеевке

Загорелся торговый центр

ДОНЕЦК, 11 октября. /ТАСС/. ВСУ нанесли удар по автодороге в Макеевке, загорелся торговый центр. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины, за 11 октября по состоянию на 23:30 [мск] поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) городов республики: г. Макеевка (Горняцкий район): атака ударными БПЛА в 22:24 мск - автодорога Славянск - Донецк - Мариуполь, 114-й км - возгорание ТЦ "Сигма", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.