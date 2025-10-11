ТАСС: отделение больницы на востоке Москвы эвакуировали из-за пожара

По предварительным данным, причиной стала сигарета, от которой загорелся матрас

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Эвакуацию из отделения Городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова на востоке Москвы провели из-за небольшого возгорания. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В больнице имени Филатова на Вешняковской улице произошло возгорание на девятом этаже. Проведена эвакуация 28 человек из отделения", - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 2 кв. м, оно было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, причиной стала сигарета, от которой загорелся матрас. Проводится проветривание помещений отделения больницы.