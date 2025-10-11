Жители Северо-Курильска могли почувствовать подземный толчок силой до 5 баллов

У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у побережья северных Курил, сообщили ТАСС на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Магнитуда сейсмособытия - 5,9, эпицентр располагался в 75 км от Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 30 км", - рассказали на сейсмостанции.

Жители Северо-Курильска могли почувствовать подземный толчок силой до 4-5 баллов. Угроза цунами не объявлялась.