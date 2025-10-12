Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны генералу Кузнецову

Обвиняемый в получении взятки Юрий Кузнецов останется под стражей до декабря

Редакция сайта ТАСС

Юрий Кузнецов © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Военный суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Першин.

"Суд продлил срок содержания под стражей генералу Кузнецову до начала декабря", - сказал он. Кроме того, арест на тот же срок продлен и предпринимателю Леве Мартиросяну, которого следствие считает взяткодателем. В настоящий момент расследование дела завершено, оно передано в прокуратуру на утверждение.

По данным следствия, Кузнецов получил взятку от предпринимателя Мартиросяна при заключении контракта с Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ). По версии следствия, Кузнецов организовал заключение между ними госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. Взамен Мартиросян приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре. На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ и был обязан решать вопросы, связанные с размещением курсантов КВВУ. Как сообщали в правоохранительных органах, Мартиросян познакомился с Кузнецовым, когда занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения КВВУ.

В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), военный суд арестовал его в середине мая 2024 года. Мартиросяна обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В рамках обеспечительных мер был наложен арест на все активы фигурантов. Вину в инкриминируемом преступлении они оба не признают.

Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, которое отвечает за вопросы службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны, с 2010 по 2023 год. Как говорится на сайте оборонного ведомства, Кузнецов был назначен на должность начальника управления кадров в мае 2023 года.