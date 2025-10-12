AP: в штате Теннесси из-за взрыва на заводе погибли 16 человек

Предприятие производило военную взрывчатку

Пожарная машина у ворот завода Accurate Energetic Systems в Теннесси после взрыва в пятницу, 10 октября. © AP Photo/ John Amis

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. 16 человек считаются погибшими в результате взрыва на предприятии по производству военных взрывчатых веществ в американском штате Теннесси. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей местных властей.

По их словам, семьи жертв уже уведомлены о случившемся. Причина взрыва неизвестна. Следователи осматривают выгоревшее здание в поисках возможных улик.