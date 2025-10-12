В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу
06:00
обновлено 06:22
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены заработали в Киевской, Черкасской и Черниговской областях.
В красной зоне по-прежнему находятся Кировоградская, Полтавская, Сумская и Харьковская области.
Позже сообщили, что сирены начали работать в Киеве.
В новость внесены изменения (9:22 мск) - добавлена информация о распространении тревоги в Киеве.