В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены заработали в Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

В красной зоне по-прежнему находятся Кировоградская, Полтавская, Сумская и Харьковская области.

Позже сообщили, что сирены начали работать в Киеве.

В новость внесены изменения (9:22 мск) - добавлена информация о распространении тревоги в Киеве.