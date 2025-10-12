Мать выброшенной из окна девочки прибыла из Калининграда в Уфу
Редакция сайта ТАСС
07:19
УФА, 12 октября. /ТАСС/. Мать девочки, которую отец выбросил из окна многоквартирного дома в Уфе, вернулась в регион из Калининграда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
Читайте также
Врачи борются за жизнь выброшенной из окна девочки. Главное о трагедии в Уфе
Женщина вместе со вторым ребенком в момент совершения покушения на девочку находились в Калининграде в санатории на плановой реабилитации сына.
"Мама прибыла вчера вечером [в Уфу]", - сказал собеседник агентства.
Мэр города Уфы Ратмир Мавлиев взял ситуацию на личный контроль. В администрации уточнили, что семье будет оказана вся необходимая помощь.