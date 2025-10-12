В Лахденпохье не зафиксировали новых пятен после разлива нефтепродуктов

Ситуация остается под контролем

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 октября. /ТАСС/. Спасатели не обнаружили новых пятен на воде после разлива нефтепродуктов в Якимварском заливе Ладожского озера. Об этом межрегиональная общественная организация пожарной охраны "Спас Северо-Запад" сообщила во "ВКонтакте".

"Новых нефтяных пятен не зафиксировано - ситуация остается под контролем. Главное - чтобы не было новых разливов <...>. МОО "Спас Северо-Запад" продолжает мониторинг обстановки", - сказано в сообщении.

О разливе нефтепродуктов в Якимварском заливе Ладожского озера стало известно 9 октября. Организация "Спас Северо-Запад" сообщила, что вся акватория береговой линии у Лахденпохьи была покрыта пятнами солярки и масла. В пятницу прокуратура организовала проверку исполнения природоохранного законодательства, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В тот же день там отобрали пробы воды для анализа и обработали акваторию специальными сорбентами.