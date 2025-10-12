В Хомутовском районе Курской области при ударе дрона пострадали два человека

Одна из пострадавших получила травматическую ампутацию кисти

КУРСК, 12 октября. /ТАСС/. Травматическую ампутацию кисти получила женщина, ехавшая в автомобиле по трассе в Хомутовском районе Курской области, ранен и находившийся в той же машине мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Вражеский дрон на трассе Хомутовка - Калиновка Хомутовского района совершил атаку на движущийся автомобиль. В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча", - написал глава региона.

Пострадавших доставят в близлежащие медицинские учреждения. Лечение будет проходить под контролем специалистов регионального Минздрава, добавил Хинштейн.