В Ракитянском районе мужчина получил ранение из-за атаки БПЛА

В момент налета беспилотника человек находился в кабине грузовика
Редакция сайта ТАСС
15:42

БЕЛГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Еще один мужчина, находившийся в кабине грузовика, получил ранение в результате атаки беспилотника в поселке Ракитное Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

"Еще один мирный житель пострадал в поселке Ракитное. В результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение левого бедра. Бойцы самообороны доставили его в Ракитянскую ЦРБ, где пострадавшему оказывается медицинская помощь. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Ранее оперштаб сообщал о том, что в результате атаки беспилотника на территорию предприятия в поселке Пролетарский Ракитянского района осколочные ранения лица и баротравму получил находившийся в грузовом автомобиле мужчина. 

