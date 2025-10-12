В Горловке при ударе ВСУ по автобусу пострадали шесть человек

Атака произошла в жилом массиве "Комсомолец"

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. В Горловке Донецкой Народной Республики шесть человек получили ранения при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому автобус, сообщил глава города Иван Приходько.

Ранее он сообщал, что при атаке пострадали пять человек. ВСУ ударили беспилотником по городскому автобусу в Никитовском районе Горловки.

"В результате атаки БПЛА украинских нацистов по автобусу в жилом массиве "Комсомолец" ранены пять мирных жителей Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.

В новость внесены изменения (19:19 мск) - добавлена информация об увеличении числа пострадавших.