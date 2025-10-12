В Харькове произошли взрывы

В Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях действует воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины, сообщило издание "Общественное. Новости".

Подробности не приводятся.

Позже мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове произошли три взрыва. По информации, опубликованной в его Telegram-канале, один взрыв произошел в Немышлянском районе, два - в Шевченковском.

В Харьковской, а также Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях действует воздушная тревога.

В новость внесены изменения (21:48 мск) - добавлена информация о новых взрывах.