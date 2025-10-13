В Черном море спасли украинский экипаж затонувшего торгового судна

Находившиеся на борту 10 украинцев покинули Eileen на двух плотах

СОФИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Экипаж торгового судна Eileen, получившего пробоину в 140 милях от побережья Болгарии, спасен. Об этом сообщила пресс-служба болгарского министерства транспорта и сообщений.

Днем 12 октября от Eileen, которое ходило под камерунским флагом, поступило сообщение о чрезвычайной ситуации: из-за пробоины в борту в судно начала поступать вода, экипаж, состоящий из 10 украинцев, был вынужден его покинуть на двух плотах.

Операция по спасению была проведена в зоне ответственности Морского спасательного координационного центра в Варне. Он отправил к месту инцидента пограничный корабль, румынское и турецкое суда, находившиеся поблизости от терпящих бедствие моряков, и вертолет ВМС Болгарии.

Турецкое судно подняло на свой борт всех моряков, оказавшихся на плотах.

Судно Eileen затонуло.