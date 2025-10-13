В Приангарье задержали подростка по подозрению в убийстве сверстницы и соседки

Возбуждено уголовное дело

ИРКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. Несовершеннолетний мальчик в Шелехове Иркутской области подозревается в убийстве сверстницы и ее соседки по лестничной площадки, которая хотела помочь ребенку. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Иркутской области.

"В Иркутской области по факту убийства двух человек, в том числе несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). <…> В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в СК.

По версии следствия, 12 октября в подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. "Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом. От полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении", - пояснили в ведомстве.

В полиции рассказали, что задержал юношу мужчина, который выбежал из соседней квартиры. "Как выяснила прибывшая на место следственно-оперативная группа, указанные действия юноша совершил на почве ревности", - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.