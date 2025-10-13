В Алчевске после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС

Городские службы перешли на усиленный режим работы

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Матыцин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Алчевске Луганской Народной Республики после взрыва, вызвавшего пожар в многоквартирном доме и гибель двух человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова.

Читайте также

Что известно о взрыве в жилом доме в Алчевске в ЛНР

"Приняли решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы", - проинформировала она.

Гребенькова отметила, что для разбора обрушений привлечена необходимая спецтехника. Для закрытия теплового контура дома и прилегающих зданий, пострадавших от взрыва, выделят материалы. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС намерены проводить не менее двух раз в сутки до полной ликвидации последствий происшествия.

Ранее в ГУ МЧС по ЛНР проинформировали, что в 9-этажном доме в Алчевске произошло загорание в квартире на седьмом этаже, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. На месте инцидента обнаружены двое погибших. По данным главы городского округа Светланы Гребеньковой, причиной инцидента стал взрыв. Жильцов дома эвакуировали, 10 из них направлены в пункты временного размещения, остальные остановились у родственников. На месте работают следователи и криминалисты.