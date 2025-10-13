В Приморье мужчина пропал на катере в море

При себе у него были гидрокостюмы и спасательные жилеты, сообщили в региональной общественной организации "Примпоиск"

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Житель Владивостока 42-летний Андрей Варченко пропал 7 октября после выхода в море на катере. При себе у него были гидрокостюмы и спасательные жилеты, сообщили в приморской региональной общественной организации "Примпоиск".

"7 октября 2025 года вышел в море из адреса ул. Приморская, д. 8, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что мужчина вышел в море на катере фирмы Yamaha без бортовой надписи с двумя моторами, покрытыми бордовыми чехлами. При себе имел спасательные жилеты и гидрокостюмы, был одет в темную кофту и темно-синие джинсы.

За информацию о пропавшем объявлено вознаграждение.