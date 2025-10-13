Красноярские полицейские продолжат оперативные мероприятия по поиску Усольцевых

Семья пропала в горной тайге в Партизанском районе

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска продолжат оперативные мероприятия по установлению места нахождения семьи Усольцевых, которые пропали в горной тайге в Партизанском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером в воскресенье активная фаза поисков была завершена.

"Активная фаза поисково-спасательных работ со стороны полиции завершена, далее продолжается оперативная работа. Сотрудники краевого управления уголовного розыска продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия, в том числе по отработке населенных пунктов в Партизанском, Саянском и Манском районах", - сообщили в ведомстве.

Ранее пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщила, что сейчас поисковые группы, состоящие из аттестованных специалистов, будут получать конкретные задачи от удаленного координатора. Они будут приезжать на место, выходить в свой обозначенный квадрат и выполнять задачу. Работа постоянного штаба в поселке Кутурчин прекращена.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.