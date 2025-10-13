В Чите подрядчика благоустройства скверов будут судить за трату 22 млн рублей

По данным следствия, Максим Киргизов превысил должностные полномочия и совершил служебный подлог

ЧИТА, 13 октября. /ТАСС/. Начальника производственно-технического отдела муниципального унитарного предприятия "Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление" (ДМРСУ) Максима Киргизова будут судить за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Из-за него при благоустройстве двух скверов в Чите было необоснованно потрачено 22 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Скверы "Солнечный" и "Гагаринский" в Чите ремонтировали в 2022 году по национальному проекту "Жилье и городская среда". Стоимость работ составила 47,6 и 26 млн рублей соответственно. Контракты на проведение благоустройства были заключены между Комитетом градостроительной политики администрации Читы и ДМРСУ.

"Обвиняемый, являясь представителем генерального подрядчика, должен был обеспечить надлежащую проверку качества исполнения контрактов. В ходе выездов на объекты он фактически был осведомлен о замене части малых архитектурных форм и строительных материалов на не соответствующие требованиям контрактов, однако подписал официальные документы о приемке работ. В результате подрядчикам необоснованно перечислено более 22 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным пресс-службы СУ СКР по Забайкальскому краю, в сквере "Гагаринский" ненадлежащим образом были выполнены работы по планировке территории и общему благоустройству, резинового покрытия площадок, подпорных стенок, монтаж малых архитектурных форм, а сквере "Солнечный" - работы по благоустройству территории, освещению, ограждения площадок, монтажу покрытия.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Читы. Кроме того, на деньги обвиняемого наложен арест на общую сумму около 23 млн рублей.