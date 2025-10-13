В Алчевске из-под завалов извлекли тело одного из погибших при пожаре в доме

Причиной ЧП стал взрыв

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России по ЛНР извлекли из-под завалов тело мужчины, погибшего в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Алчевске Луганской Народной Республики. Передает корреспондент ТАСС с места события.

Ранее в ГУ МЧС по ЛНР проинформировали, что в девятиэтажном доме в Алчевске произошло загорание в квартире на седьмом этаже, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. На месте инцидента были обнаружены двое погибших.

По данным главы городского округа Светланы Гребеньковой, причиной инцидента стал взрыв. В городе ввели режим ЧС. Жильцов дома эвакуировали, 10 из них направлены в пункты временного размещения, остальные остановились у родственников. На месте происшествия работают порядка 30 сотрудников МЧС и 6 единиц техники, а также сотрудники следственного комитета.