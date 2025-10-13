Ущерб по делу новосибирского застройщика Джулая превысил 1,2 млрд рублей

Потерпевшими признали свыше 800 человек

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Ущерб по делу директора компании "Дискус-строй" Алексея Джулая, обвиненного в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов и легализации доходов, полученных преступным путем, превышает 1,2 млрд рублей. Потерпевшими признаны более 800 человек, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Джулай, по версии следствия, привлекал деньги граждан - членов потребительских ЖСК для возведения многоквартирных домов. Финансовые активы пайщиков передавались в ООО "Дискус-строй" и иные подконтрольные обвиняемому организации. Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство жилья не завершил.

"Его незаконными действиями более 800 потерпевшим причинен ущерб в общей сумме свыше 1,2 млрд рублей. Часть из них злоумышленник легализовал путем совершения сделок с подконтрольными ему организациями и обналичивания денежных средств", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.