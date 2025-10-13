Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Ущерб по делу новосибирского застройщика Джулая превысил 1,2 млрд рублей

Потерпевшими признали свыше 800 человек
Редакция сайта ТАСС
03:55

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Ущерб по делу директора компании "Дискус-строй" Алексея Джулая, обвиненного в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов и легализации доходов, полученных преступным путем, превышает 1,2 млрд рублей. Потерпевшими признаны более 800 человек, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Джулай, по версии следствия, привлекал деньги граждан - членов потребительских ЖСК для возведения многоквартирных домов. Финансовые активы пайщиков передавались в ООО "Дискус-строй" и иные подконтрольные обвиняемому организации. Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство жилья не завершил.

"Его незаконными действиями более 800 потерпевшим причинен ущерб в общей сумме свыше 1,2 млрд рублей. Часть из них злоумышленник легализовал путем совершения сделок с подконтрольными ему организациями и обналичивания денежных средств", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска. 

РоссияНовосибирская область