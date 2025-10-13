Главу "Инфосмит" арестовали по делу о хищении 30 млн рублей у фонда

Константин Дмитриев частично признал вину в мошенничестве

МОСКВА, 13 октября./ТАСС/. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении гендиректора "Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) "Инфосмит" Константина Дмитриева, арестованного по обвинению в хищении 30 млн рублей у ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", выделенных в форме гранта на развитие бизнеса. Как говорится в материалах дела, с которым ознакомился ТАСС, Дмитриев частично признал вину в мошенничестве.

"В период с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года Дмитриев, являясь учредителем и генеральным директором ЦСМиТ "Инфосмит", действуя по предварительному сговору и совместно с неустановленными лицами, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) в исполнение государственной программы РФ от 13 октября 2023 года, заключили от имени общества с ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" договор о получении денежных средств в форме гранта в размере 30 млн рублей", - говорится в документах.

Затем Дмитриев, по данным следствия, и неустановленные лица, использовали свое служебное положение и изготовили фиктивные документы, в которых были указаны заведомо ложные сведения об исполнении условий договора гранта. Эти документы они предоставили в фонд, похитив выделенные ЦСМиТ "Инфосмит" деньги.

Как указано в материалах, в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении питерских чиновников, которым Дмитриев мог потенциально давать взятки за выделенные его компании субсидии. Бизнесмен "дал частично признательные показания" по уголовному делу о мошенничестве, чтобы заключить сделку со следствием, "указав на потенциальных соучастников в надежде смены меры пресечения" с заключения под стражу на домашний арест, указано в документах.

Задержание Демченко

На основании показаний Дмитриева был задержан бывший консультант ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" Вячеслав Демченко. В ходе допроса в качестве подозреваемого фигурант дела вину в хищении денежных средств фонда, полученных "Инфосмит" по договору гранта, не признал. При этом подозреваемый заявил следствию, что действительно оказывал Дмитриеву консультационные услуги, а также до увольнения сопровождал заявку гендиректора на получение от фонда субсидий на безвозмездной основе. "Встретившись в Москве с Демченко Дмитриев передал ему наличные денежные средства в сумме 3 млн рублей, что составляет 10% от полученной "Инфосмит" суммы субсидий", - следует из показаний бизнесмена.

Мера пресечения в отношении Демченко не избиралась, обвинение экс-консультанту фонда не предъявлялось.

Деятельность российской научно-ориентированной компании ЦСМиТ "Инфосмит" связана с комплексными испытаниями строительных материалов и конструкций, разработкой и внедрением новых энергоэффективных строительных изделий, а также с независимой оценкой деятельности строительных организаций России.