Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел

Высота пеплового выброса составила до 6,5 км

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 октября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 6,5 км зафиксирован на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке. Это уже второй пепловый выброс на исполине за сутки, сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 км. Шлейф пепла протянулся на 30 км на восток - юго-восток от вулкана", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности. Парогазовая активность с некоторым количеством пепла вулкана продолжается. Текущая деятельность может повлиять на низколетящие самолеты. Это уже второй пепловый выброс на вулкане за сутки.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.