В Приморье гражданина Китая приговорили к 15 годам за контрабанду дериватов

Мужчина перевозил крупную партию запрещенных предметов на сумму 50 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Ханкайский районный суд Приморского края приговорил гражданина Китая к 15 годам колонии строгого режима за организацию контрабанды дериватов и оружия на сумму 50 млн рублей. Об этом сообщается в группе Приморского краевого суда во "ВКонтакте".

"В январе 2018 года сотрудники правоохранительных органов вблизи государственной границы РФ задержали транспортные средства с иностранцами внутри. При досмотре авто они обнаружили запрещенные для перевозки в другую страну предметы - крупную партию дериватов на общую сумму более 50 млн рублей, а также оружие и боеприпасы к нему. <…> Ханкайский районный суд изучил все материалы дела и признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Организатору группировки назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 42-летний гражданин КНР создал преступную группировку для нелегальной перевозки из России в Китай дорогостоящих товаров - особо ценных частей диких животных и растений. Помимо организатора в группировку вошли еще четыре жителя Китая. Они приехали в Приморье, освоились здесь, нашли продавцов женьшеня, а также дериватов тигров, медведей, оленей. Финансировал деятельность группировки ее организатор.

Отмечается, что уголовные дела в отношении других лиц группировки выделены в отдельное производство. Приговор организатору не вступил в законную силу, так как подсудимый не согласился с приговором, и его адвокаты подали жалобу в Приморский краевой суд.