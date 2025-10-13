На Курилах осудили организатора экскурсии из-за нападения медведя на туриста

Мужчину приговорили к принудительным работам с удержанием 10% из заработной платы в доход государства

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к принудительным работам организатора прогулки к Белым скалам на Курилах, во время которой на туриста напал медведь. Об этом сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

"Курильским районным судом вынесен приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Мужчине назначено наказание в виде принудительных работ на три года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Инцидент произошел 12 ноября 2024 года во время экскурсии в районе Белых скал Курильского района Сахалинской области - природной достопримечательности острова Итуруп. На местного жителя и приезжего, оплатившего услугу, напал медведь. Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, мужчина получил рваные раны, которые расценили как тяжкий вред здоровью. Организатор получил легкие травмы. Оба были госпитализированы.

В судебном заседании организатор экскурсии вину не признал.