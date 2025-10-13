В Москве задержали подозреваемого в поджогах машин по заданию кураторов

Задержанный вступил в сговор с неизвестным, который предложил ему за деньги поджигать автомобили в целях дестабилизации деятельности органов власти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Владимирской области, который по заданию кураторов для дестабилизации деятельности органов власти поджигал машины в Москве. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

По его словам, правоохранители получили сообщение о возгорании автомобиля. Предварительно установлено, что неизвестный поджег иномарку, которая была припаркована во дворе дома на Лихоборской набережной.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по САО установили и задержали злоумышленника", - сказал Васенин. Он дополнил, что задержанным оказался 20-летний житель Владимирской области.

Оперативники выяснили, что задержанный вступил в сговор с неизвестным, который предложил ему за денежное вознаграждение поджигать автомобили, чтобы дестабилизировать работу органов власти.

Оперативники выяснили, что задержанный вступил в сговор с неизвестным, который предложил ему за деньги поджигать машины в целях дестабилизации деятельности органов власти. "Сначала неизвестный через мессенджер под угрозой повреждения или уничтожения автомобиля требовал у владельцев перевести денежные средства. Получив отказы, он называл задержанному координаты этих машин. Последний самостоятельно приобретал бензин, фотоловушку и средства для маскировки", - пояснил начальник пресс-службы.

По словам Васенина, в течение некоторого времени злоумышленник вел наблюдение за автомобилями, фиксируя моменты и адреса их стоянок на видео и отправляя соучастникам. "Установлена причастность задержанного к двум поджогам и одному приготовлению к поджогу. Возбуждены уголовные дела (ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 2 ст. 163 УК РФ, а также ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 205 УК РФ), которые соединены в одно производство. Задержанный арестован.

Заказчик и сообщники преступления устанавливаются.