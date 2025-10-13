Следователи Армении предъявили Карапетяну обвинение экономического характера

В пресс-службе адвокатской группы российского бизнесмена отметили, что обвинения выдвинуты "без какой-либо минимальной правовой и законной основы"

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Армянские следователи предъявили арестованному российскому бизнесмену и меценату Самвелу Карапетяну еще одно обвинение, на этот раз экономического характера. Об этом говорится в заявлении пресс-службы его адвокатской группы.

"Недавно следственный орган установил новую планку продолжающейся незаконности: он выдвинул очередное обвинение экономического характера без каких-либо соответствующих данных, без какой-либо минимальной правовой и законной основы", - говорится в заявлении защиты Карапетяна.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. 15 августа Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца его арест.

В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.