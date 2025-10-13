Бастрыкин поручил завести дело после избиения двух мужчин подростками в Карелии

Конфликт пострадавших с несовершеннолетними произошел в Петрозаводске

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения двух мужчин несовершеннолетними девушками в Петрозаводске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что 12 октября в Петрозаводске на проспекте Александра Невского в результате конфликта с несовершеннолетними девочками были причинены телесные повреждения двум мужчинам.

"Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Карелия Степанову А. К. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.