В Белгороде из-за атак ВСУ более 70 домов получили повреждения за неделю

За этот же период в городе восстановили 45 жилых объектов

БЕЛГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены 77 домов за неделю в Белгороде. Об этом на заседании облправительства сообщил глава города Валентин Демидов.

"За прошедшую неделю 77 жилых объектов получили повреждения. За этот же период мы восстановили 45 [жилых объектов] при плане 45. В работе 345 объектов. План на следующую неделю также оставляем 45 [жилых объектов]", - рассказал он.

Мэр отметил, что на сегодняшний день при атаках ВСУ в Белгороде повреждения получили 57 автомобилей, в ремонте находятся еще 298 машин. Власти планируют завершить ремонт 130 машин до 17 октября, еще 111 автомобилей - до 24 октября, и 57 машин до 5 ноября.