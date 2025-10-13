Экс-главе Сургута смягчили меру пресечения

Андрей Филатов освобожден из-под домашнего ареста

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе изменил меру пресечения бывшему главе Сургута Андрею Филатову на запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

Изначально в 2024 году Филатову была избрана мера пресечения в виде ареста. Как сообщал ТАСС адвокат Филатова Георгий Арутюнян, его подзащитному суд в декабре 2024 года изменил меру пресечения на домашний арест.

"Филатов освобожден из-под домашнего ареста. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства.

По данным СУ СК РФ по Югре, в отношении пяти человек, включая Филатова, по материалам регионального управления ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе) УК РФ. По версии следствия, учредитель и руководитель одной из компаний при содействии Филатова незаконно получили через посредников как минимум 6 млн рублей от организаций в Нижневартовске, обслуживающих многоквартирные дома по договорам подряда. В ответ они обещали содействие в заключении этих договоров и их пролонгацию.

Филатов 22 апреля 2024 года в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение уйти в отставку после трех лет работы на посту. Он отметил, что его решение носит сугубо личный характер. В июле главой Сургута был избран спикер городской думы Максим Слепов.