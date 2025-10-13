В Перми приговорили к колонии поставщиков фальсифицированных рентген-аппаратов

Суд назначил виновным наказание в виде 6 и 6,5 года лишения свободы

ПЕРМЬ, 13 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми приговорил двух поставщиков фальсифицированных рентгеновских аппаратов в больницы Пермского края к шести годам и шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Вынесен приговор по уголовному делу о поставках в больницы региона фальсифицированных медицинских изделий на сумму 120 млн рублей. <…> С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновным наказание в виде 6 и 6,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафами 500 тыс. рублей каждому, с запретом на 3 года заниматься деятельностью, связанной с производством, изготовлением, реализацией медицинских изделий", - сообщили в прокуратуре.

По данным следственного управления СК России по Пермскому краю, в 2020 году власти региона заключили с организациями, которыми руководили фигуранты, госконтракт на поставку рентгеновских аппаратов. Подсудимые же направили в медицинские учреждения Прикамья аппараты неустановленного производства, не прошедшие аккредитацию в РФ, под видом сертифицированного оборудования другого производителя. Сумма контракта составила 120 млн рублей. Сейчас эти аппараты изъяты из медицинских учреждений, их дальнейшая эксплуатация запрещена.

По итогам расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде мужчины признаны виновными в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере). Суд также удовлетворил гражданский иск министерства здравоохранения Пермского края о взыскании с осужденных в региональный бюджет суммы причиненного ущерба, для возмещения которого ранее на их имущество был наложен арест на сумму 120 млн рублей.