Убившую новорожденного сына 17-летнюю сибирячку арестовали

Следователи собирают доказательства по уголовному делу

БАРНАУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Жительницу Барнаула, зарезавшую своего новорожденного ребенка, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"По данным следствия, утром 10 октября 2025 года в городе Барнауле обвиняемая, скрывшая свою беременность от близких, родила в своей квартире сына. Спустя несколько часов несовершеннолетняя, опасаясь, что родители узнают о произошедшем, нанесла ребенку колото-резаные ранения, после чего завернула тело в полиэтиленовый пакет и выбросила возле водоема. По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Девушке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи собирают доказательства по уголовному делу. В ходе предварительного следствия также будет дана юридическая оценка органам системы профилактики, в чьи обязанности входит осуществление контроля за несовершеннолетними.