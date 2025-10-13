Прокурор назвал справедливым пятилетний приговор Блиновской

В апелляционной жалобе блогера указано, что приговор в ее отношении является чрезмерно суровым

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Гособвинение настаивает на законности приговора блогеру Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, и просит апелляционную инстанцию оставить без изменений решение Савеловского суда Москвы. Об этом следует из апелляционного определения представителя надзорного ведомства, оглашенного в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на приговор блогеру.

"Прокурор считает приговор законным и справедливым, просит апелляционную инстанцию признать решение Савеловского районного суда законным и обоснованным, а срок наказания - соответствующим личности и содеянному [Блиновской], - огласила судья материалы дела из тройки судей Мосгорсуда. - Блиновская попросила дать отсрочку до 10 апреля 2034 года".

Как уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, из апелляционной жалобы блогера следует, что приговор в ее отношении является чрезмерно суровым, при этом суд первой инстанции учел только двух детей, вместо четырех, а о возбуждении дела Блиновская узнала при задержании.

Защита осужденной также попросила суд отменить конфискацию и арест имущества блогера и ее мужа Алексея Блиновского, в отношении которого уголовное преследование приостановлено в связи с подписанием контракта с Минобороны РФ и участием в СВО. Также адвокаты Блиновской просят Мосгорсуд изменить приговор, исключив из обвинения ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и два эпизода по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Как следует из жалобы защитников блогера, гражданский иск прокурора в первой инстанции был необоснованно удовлетворен.

Кроме того, конкурсная управляющая Мария Ознобихина, которая привлечена к уголовному делу в качестве третьей стороны, попросила Мосгорсуд в рамках дела о банкротстве Блиновской снять арест и конфискацию с имущества блогера для его последующей распродажи.

Представитель ФНС попросил суд оставить приговор без изменений. В свою очередь родители Блиновской попросили апелляцию отпустить дочь из СИЗО. "Дети спрашивают, когда мама вернется, когда папа вернется", - обратилась к суду мать блогера.